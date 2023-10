La magistratura indaga su un finanziamento svizzero ad Hamas

(Di sabato 21 ottobre 2023) Laelvetica stando su un possibiledida parte della Svizzera, nonostante il Paese non abbia classificato il gruppo come organizzazione terroristica. Lo ha ...

Laelvetica sta indagando su un possibile finanziamento di Hamas da parte della Svizzera, nonostante il Paese non abbia classificato il gruppo come organizzazione terroristica. Lo ha detto ...

La magistratura indaga sui fanghi tossici a Genova La Svolta

Spagna, incendio discoteca Murcia: magistratura indaga Adnkronos

Il giovane, La sera del 14 ottobre era stato segnalato, ubriaco e molesto, in un locale Arci di Ravarino, in provincia di Ravenna ...Lo dichiara in una nota Carmine Caforio Segretario Generale USMIA Carabinieri, e aggiunge: “massima fiducia nei riguardi della Magistratura ... Sei carabinieri del Nucleo radiomobile sono indagati per ...