La Lega alla resa dei conti. Sfida fra salviniani e ribelli al congresso regionale

Molti, nel Carroccio, speravano in una linea unitaria, ma è un testa a testa. Da una parte Baroncini, segretario uscente, e dall'altra il minoritario ...

La Lega alla resa dei conti. Sfida fra salviniani e ribelli al congresso ... LA NAZIONE

La riforma dell’autonomia di Calderoli piace al Nord e alla Lega. Bocciatura del Sud la Repubblica

Le comunità albanesi delle Marche saranno pacificamente in piazza oggi ad Ancona per l’iniziativa “Giustizia per Klajdi” con cui ricorderanno e torneranno a chiedere giustizia per il 23 Klajdi Bitri, ...Disagi olfattivi, sversamenti fuori controllo, timori della gente: fanno discutere a Sassinoro le problematiche legate alla presenza dell’impianto di compostaggio. La questione è stata affrontata ieri ...