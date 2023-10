La guerra Israele-Hamas spinge le azioni delle industrie della difesa

...al vertice internazionale per la pace organizzato dal presidente egiziano Abdel Fattah al - Sisi sulla crisi in Medioriente con l'obiettivo di innescare una de - escalation del conflitto tra...

Hamas libera 2 cittadine americane. Biden, intesa con Israele-Egitto: aiuti da Rafah in 24-48 ore - Il ministro della Difesa israeliano Gallant arriva vicino a confine con Gaza per incontrare i soldati della Idf - Il ministro della Difesa israeliano Gallant arriva vicino RaiNews

Gaza-Israele, quattordicesimo giorno di guerra QUOTIDIANO NAZIONALE

Il racconto del quattordicesimo giorno di guerra in Medioriente tra Israele e Hamas. L'esercito di Tel Aviv continua a bombardare la Striscia di ...La retorica contro gli Stati Uniti Se Vladimir Putin non fa che presentare la guerra tra Israele e Hamas come “un fallimento degli Stati Uniti”, la tv di Stato rincara la dose. “Questo è certamente il ...