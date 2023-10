La guerra Israele-Hamas spinge le azioni delle industrie della difesa

...di un'invasione su larga scala della Striscia di Gaza chesta preparando da giorni. "Vogliamo minimizzare il pericolo", ha spiegato Hagari. Le dichiarazioni sulla nuova fase della...

Israele, tra il dolore e la guerra la Repubblica

Guerra Israele-Hamas, ultime news di oggi 22 ottobre Adnkronos

Solo con il rifiuto della guerra e della violenza possiamo tutti impegnarci per costruire giustizia, rispetto per i diritti di autodeterminazione delle due popolazioni, riparazione, convivenza, pace ...Le sirene di allarme per la ripresa del lancio dei razzi da Gaza sono risuonate nel centro di Israele e nella zona grande di Tel Aviv. Lo ha fatto sapere l'esercito israeliano.