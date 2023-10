La grande lezione di Don Pino Puglisi

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 21 ottobre 2023) Per decidere di restare dove si è, senza scappare, terra e anima si devono necessariamente mescolare e in quel suolo fertile si può cominciare a scavare, piano piano, fino a che, pur stando lì, non si toccherà un luogo uguale e diverso in cui la carne non è solo carne. D’altronde solo se si riconosce in primis la propria di anima, per una limpida corrispondenza, ci si può accorgere di tutte le altre, di tutte quelle che incontri ogni giorno; a volte pare addirittura di vederci doppio, perché ogni essere intreccia spirito e corpo. Quando dunque si inizia a guardare così, niente è più come prima, non si può più far finta di non vedere, a meno che non si limiti anche se stessi, pagando con un’esistenza priva di passione e sugo. Se si accetta invece di lasciarsi provocare, allora si sperimenta una tensione continua tra il bene che si intuisce e la realtà data, e in quella ferita si gioca ...