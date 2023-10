La giornalista Simona Branchetti | “Nessuna relazione con Giambruno | lui è un burlone che scherza con tutte”

Leggi su tpi

(Di sabato 21 ottobre 2023): “è unchecon, uno dei volti noti del Tg5, difende Andreae nega di aver avuto unacon l’ex compagno della premier Giorgia Meloni. “Due colleghi non possono neanche andare a mangiare una pizza insieme che si monta subito un caso.e io siamo amici da dieci anni: in qualche occasione ci siamo frequentati anche con Giorgia, da molto prima che lei diventasse presidente del Consiglio. Chi lo conosce sa che è un, checon. Io non c’entro niente e voglio essere lasciata fuori” ha dichiarato lain un’intervista a ...