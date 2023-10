La furia delle banche centrali ora spaventa anche Musk | ecco perché

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) La stretta monetaria che imperversa in Europa e Stati Uniti ha fatto una nuova vittima illustre. Perfino il super ottimista Elonteme che i tassi d'interesse sempre più alti possano affondare il mercato dell'auto. Il tycoon di origini sudafricane si è detto preoccupato per l'impatto dei tassi elevati sulle famiglie che intendano acquistare un'automobile.i progetti di espansione potrebbero subire un rallentamento, a partire dalla nuova gigafactory che Tesla dovrebbe costruire in Messico. «Se le condizioni macroeconomiche sono burrascose,la nave migliore vive comunque tempi difficili», ha dichiarato. Nel terzo trimestre, Tesla ha registrato un utile per azione di 66 centesimi su ricavi di 23,35 miliardi di dollari. Nello stesso trimestre del 2022, l'utile per azione era di 1,05 dollari su 21,45 ...