La fine del “bonus cultura”

(Di sabato 21 ottobre 2023) Sono esauriti i fondi stanziati per il 2023, e a partire dal prossimo anno il sussidio per i diciottenni – che esisteva dal 2016 – verrà riformato

Nel mare magnum dei commenti che hanno seguito l'annuncio delladella relazione tar Giorgia Meloni e Andrea Giambruno ce n'è stato uno davvero esemplare per un ...Sallusti sulla prima pagina...

Giambruno e Meloni, la fine della relazione rafforza la premier Domani

Giambruno e la fine del macho: Meloni lo scarica pubblicamente e conquista punti simpatia - Luce 20 Luce

Sono stati i militari del Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno a ritrovare un giovane originario della provincia di Avellino, il cui allontanamento era stato denunciato dai suoi familiari alcuni g ...PORDENONE / UDINE - In una Pordenone che adesso sogna di prendersi in modo permanente il grande volley di Serie A2 e che si gode una ritrovata passione per il basket di livello, c'è un ...