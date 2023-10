La fantasia va in scena

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 21 ottobre 2023) Lucca Comics & Games 2023 Un appuntamento imperdibile per i piccoli sportivi: tutti i giorni i bambini potranno “schiacciare” con Lucky e la Lucky Squad. Nel campo da gioco allestito nel terzochiostro del Family Palace e animato dallo staff di smart coach, coordinati da Andrea “Lucky” Lucchetta, si potrà giocare a Spikeball, il gioco della Schiacciata, inventato nel cartone animato Super Spikeball dai tre protagonisti Nino, Viola e Lj-Wang e giocato nelle scuole e nelle società da più di 200 mila bambini grazie al progetto Volley S3 della Federazione italiana Pallavolo. E non mancheranno meravigliosi gadget a tema. È una splendida giornata di sole e Armando va nel bosco a raccogliere le fragole quando, tra un cespuglio, trova una bellissima sorpresa: una cagnolina bianca a pallini rossi, la Pimpa! Inizia così l’avventura degli iconici personaggi creati da Altan: in due ...