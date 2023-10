Kvaratskhelia scocca le frecce verso una curva che ancora invoca al colera

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 ottobre 2023) I primi due minuti sembravano il riassunto dei quindici giorni precedenti. Garcia col trolley in panchina ed i giornalisti con il mute in conferenza. Poi siamo la squadra più forte di Italia e lo dimostriamo. Dopo il Frosinone l’avevano già bollato, dategli un Sax e sembra il Senese degli Showmen. Duro ed elegante, accartoccia tutta Verona. Cajuste. Jack da falso nove svuota la falegnameria scaligera. Cross di sinistro, una parabola in cui è descritto in versi il gioco del calcio, Politano ringrazia; 0-1. Lobo determina persino i piani di evacuazione dei Campi Flegrei. Tiene reading di letture calcistiche. Solo o in compagnia, allena in campo. Mister Stani.è il marchio più pregiato di questa Seria A martoriata dagli scandali.lealla Calaiòunache ...