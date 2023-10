Kvara raddoppia e scatta la rissa in Verona-Napoli | il gesto che ha fatto infuriare gli scaligeri

(Di sabato 21 ottobre 2023) Durantetskhelia ha segnato il 2-0 e ha esultato scoccando frecce come con la Georgia: èta lain campo. Notizie calcio. Nel match, Kvichatskhelia ha segnato la rete del 2-0 con un gran goal, ma la sua esultanza hai padroni di casa. Il georgiano ha festeggiato mimando ildi scoccare frecce con un arco, come spesso hacon la maglia della nazionale georgiana. I giocatori delnon hanno gradito e sono andati faccia a faccia con, difeso dai compagni tra cui Mario Rui. Ne è nata unasedata dall’arbitro, che ha ammonito ...

Alle 15 Verona e Napoli scenderanno in campo per la nona giornata di Serie A. I campioni d'Italia, dopo le voci su Rudi Garcia, proveranno a tornare alla vittoria per avvicinarsi alla ...

Kvara raddoppia, il Verona non prende bene l'esultanza e scatta il ... AreaNapoli.it

DIRETTA Serie A, Verona-Napoli 0-2: raddoppia Kvara! - LIVE CalcioMercato.it

Durante Verona-Napoli, Kvaratskhelia ha segnato il 2-0 e ha esultato scoccando frecce come con la Georgia: è scattata la rissa in campo.Il Verona non ha preso bene l'esultanza del georgiano del Napoli Kvicha Kvaratskhelia, l'arbitro ha ammonito sia Mario Rui che Davide Faraoni.