Juve | Vlahovic è un rimpianto solo del Chelsea

(Di sabato 21 ottobre 2023) CheDusan. Almeno per il, che avrebbe monetizzato molto di più sul fronte Romelu Lukaku e avrebbe portato...

... per vincere lo scudetto", ha spiegato il toscano che potrebbe anche avere a disposizione... Prima il caso Pogba, ora quello Fagioli, lacontinua ad avere problemi extra - campo che ...

Milan-Juve domani, le ultime news: Allegri, Vlahovic e Chiesa Adnkronos

Vigilia di Milan-Juve, Allegri presenta la sfida in conferenza stampa. "Vlahovic sta bene: se parte titolare però non giocherà tutta la gara. Chiesa Devo ancora decidere se convocarlo. Se lui è ...Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri (QUI l'integrale) ha parlato di Dusan Vlahovic. Le sue parole: VLAHOVIC - &q.