James Senese | “Non canto più d’amore in un mondo allo sballo”

(Di sabato 21 ottobre 2023) Nessuna intervista a, neppure questa, è mai stata o potrà essere più gustosa e memorabile di quella, fallita, che Lello Arena provò a fargli nel film ‘No grazie, il caffè mi rende nervoso’, vestendo i panni dell’impacciato cronista Michele Giuffrida. Però, anche se di anni ne sono trascorsi (troppi) da quel 1982, il “nero napoletano” non ha perduto nulla della grinta dira, che da ultimo lo ha riportato sul palcoscenico del Teatro Trianon Viviani questo sabato e domenica per presentare, acai brani storici, quelli dell’ultimo album (il ventunesimo): ‘Stiamo cercando il’. Ed è la stessa grinta con cui esprime giudizi a filtro zero sugli sviluppi della musica nostrana, giacché a più di qualcuno, come minacciò di fare con Arena/Giuffrida, scasserebbe “il sassofono in testa”. ...