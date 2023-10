Italia | Balotelli chiama Spalletti | “Non mollerò mai per la Nazionale…”

Magari alcuni giocatori non volevano, sicuramente non è stata una scelta sua e lo penso ... ma a livello di qualità non ce n'è uno come me e non mollerò mai per l'. Mi andrebbe bene ...

Balotelli sa chi lo ha fatto fuori dall'Italia: Non è stata una scelta di Mancini. Ha una teoria Fanpage.it

Balotelli: "I senatori mi hanno fatto fuori dalla Nazionale. Sono ancora il centravanti italiano più forte" Labaro Viola

"A livello di qualità non c’è uno come me, io non mollerò mai per la Nazionale" è con queste parole che Mario Balotelli si è nuovamente candidato alla Nazionale italiana. L'attaccante dell'Adana ..."La Nazionale Non la guardo più, mi fa troppo male non esserci. Qualcuno non mi ha voluto più". Mario Balotelli torna a parlare degli azzurri e della sua ...