Israele | raid a Gaza | bombardati numerosi obiettivi Hamas

(Di sabato 21 ottobre 2023) Colpiti un centro di comando e "infrastrutture" del gruppo che controlla la Striscia. In Egitto il summit per la pace. Usa evalutano governo ad interim aContinuano iaerei israeliani sulla Striscia dia due settimane dal terribile attacco del 7 ottobre diin. Secondo le ultime notizie di oggi, 21 ottobre 2023, le forze israeliane (Idf) hanno confermato di aver colpito nella notte “” dinell’enclave palestinese, compresi un centro di comando e “infrastrutture” del gruppo che controlla la Striscia. I militari, riferisce ancora il Times of Israel, rendono anche noto tramite il portavoce Daniel Hagari, di aver preso di mira siti per il lancio di missili anticarro e postazioni ...

di Marco Ventura Escono da Gaza i primi due ostaggi, liberati da Hamas per «dimostrare al popolo americano quanto siano sbagliate le affermazioni di Biden e della sua ...