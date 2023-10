Israele | raid a Gaza | bombardati numerosi obiettivi Hamas

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Adnkronos) – Continuano iaerei israeliani sulla Striscia dia due settimane dal terribile attacco del 7 ottobre diin. Secondo le ultime notizie di oggi, 21 ottobre 2023, le forze israeliane (Idf) hanno confermato di aver colpito nella notte "" dinell'enclave palestinese, compresi un centro di comando e "infrastrutture" del gruppo che controlla la Striscia. I militari, riferisce ancora il Times of Israel, rendono anche noto tramite il portavoce Daniel Hagari, di aver preso di mira siti per il lancio di missili anticarro e postazioni utilizzate da cecchini in cima a palazzi del territorio palestinese. Un soldato israeliano della riserva militare delle Idf è morto in un attacco con un missile anticarro nei pressi di ...