Israele | l’ora X per l’offensiva di terra può scattare già questa notte | il piano d’attacco  

(Di sabato 21 ottobre 2023) La macchina dell’esercito israeliano è pronta all’attacco: ci si attende che le prime truppe scelte avanzeranno con i visori notturni, e che commando arriveranno con i gommoni dal mare. I bulldozer dovranno tagliare in due la Striscia: la grande difficoltà saranno i vicoli dei campi profughi

Aperto e poi subito richiuso il varco di Rafah. Unicef: uccisi oltre 1.600 bambini - Guterres invoca un cessate il fuoco umanitario - Guterres invoca un cessate il fuoco umanitario RaiNews