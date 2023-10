Inper le strade di Cagliari per "fermare il massacro" e "spezzare l'assedio a Gaza". E ...si era fermata in piazza Garibaldi con un sit in e interventi pro Palestina e contro. Questa ...

Israele: in centinaia per le strade di Cagliari, 'Gaza libera' Agenzia ANSA

Entrati nella Striscia 20 camion con acqua, cibo e medicinali. Israele: ci prepariamo a invasione - Biden: "Usa impegnati per valico Rafah operativo, garantire aiuti ai civili di Gaza" - Biden: "Usa impegnati per valico Rafah operativo, garantire aiuti ai civili di Gaz RaiNews

In centinaia per le strade di Cagliari per "fermare il massacro" e "spezzare l'assedio a Gaza". E slogan gridati a squarciagola: "Gaza libera", "Palestina libera". (ANSA) ...(LaPresse) A Tel Aviv l'incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il faccia a faccia è durato un'ora. "Noi difendiamo il diritto di Isr ...