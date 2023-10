Israele Hamas | sfida a distanza fra due portaerei nucleari Usa e i missili degli ?ezbollah alleati di Hamas La paura di un' escalation

"Il vero obiettivo dinon è difendere il popolo palestinese, ma creare un solco incolmabile fra paesi arabi,e l'Occidente, compromettendo definitivamente pace e benessere". Così Giorgia Meloni al vertice ...

Guerra Israele–Hamas, aiuti umanitari Gaza. Onu: "Non bastano". LIVE Sky Tg24

Le sfide «dal cielo» dei palestinesi in Israele: dalle mongolfiere all'incursione dei deltaplani di Hamas Corriere della Sera

In mattinata, intato, è suonato un nuovo allarme per razzi di Hamas nella zona di Ashkelon, città costiera del sud di Israele. Schermaglie anche lungo il fronte nord. Nella notte, infatti, l'esercito ...per ora "morale", a Israele e per minacciare Hamas e soprattutto Iran, Siria e Russia: non si azzardino ad appoggiare esplicitamente i palestinesi più intransigenti perché altrimenti la rappresaglia è ...