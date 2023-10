Israele-Hamas | oggi il ‘vertice della pace’ in Egitto | negoziati e obiettivi

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Adnkronos) – L'ospitaal Cairo il vertice per la pace in Medio Oriente, mentre sembra avvicinarsi il momento dell'inizio dell'operazione di terra dia Gaza controe il valico di Rafah è rimasto chiuso anche nelle ultime 24 ore, nonostante l'accorato appello del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, presente sul posto. Ospiti del presidente dell'Abdel Fatah al Sisi ci saranno i leader e i ministri degli Esteri di una ventina di Paesi: per l'Italia ci sarà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che interverrà alla prima sessione del mattino. Poi, se le condizioni lo permetteranno, potrebbe volare a Tel Aviv per incontrare il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Il summit convocato da al Sisi – che dovrebbe concludersi con una dichiarazione finale alla ...

Sulla chiesa di San Porfirio,, il Patriarcato ortodosso di Gerusalemme e la Caritas hanno accusato, il cui attacco, a loro dire, avrebbe provocato la morte di "almeno 17 persone". L'...

Il diario della giornata - 20 ottobre - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Hamas libera 2 ostaggi. Israele: "Avanti con attacco": le ultime news Adnkronos

La presidente del Consiglio italiana volta pagina, oggi vola al Cairo per partecipare al vertice regionale sulla guerra tra Israele e Hamas, il ‘Forum dell’Egitto per la pace’, voluta dal presidente ...Quale deve essere l’Europa in questo scenario, nella situazione resa ancora più drammatica non solo dall’invasione russa in Ucraina anche dalla guerra tra Hamas e Israele… Ne discutono in Agenzia ...