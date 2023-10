Israele-Gaza | Meloni | “Serve soluzione stabile con due Stati Priorità immediata agli aiuti umanitari | evitare un esodo di massa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Occorre riprendere “una iniziativa politica per unastrutturale della crisi” in Medio Oriente ”sulla base della prospettiva dei due popoli, due” con una “tempistica definita”. La presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo al summit per la pace a Il Cairo, ha sposato la linea più cauta e aperturista per“escalation di questa crisi” perché avrebbe “conseguenze inimmaginabili”. Pur parlando dicome di uno Stato “pienamente legittimato” al diritto alla difesa e alla sicurezza “di fronte ad azioni” come quelle di Hamas, ha sottolineato – come già fatto anche dUniti – che la reazione “non deve mai essere motivata da sentimenti di vendetta” e va portata avanti “commisurando la sua forza alle ragioni di sicurezza e alla ...