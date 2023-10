Israele e Hamas | quanto durerà la guerra a Gaza?

(Di sabato 21 ottobre 2023) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Poche settimane","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Diversi mesi","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Un anno e oltre","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sarà un conflitto a bassa intensità, non finirà mai veramente","index":3}

Se nel sostegno a Kiev non ci sono tentennamenti, era sul nuovo conflittoche potevano emergere i distinguo. Di fronte alle "enormi sfide" il mondo "ha bisogno di una forte alleanza ...

Israele - Hamas, le news dalla guerra di oggi. Allarme dell'Onu: “Evacuare subito le scuole di Gaza City”. Arrivate in ... la Repubblica

Israele-Hamas, ultime notizie 21 ottobre 2023: ancora raid su Gaza Adnkronos

La Nato dispone di risorse sufficienti per sostenere Israele nel conflitto con Hamas, ma anche per sostenere militarmente l’Ucraina nella guerra con la Russia: lo ha detto all’emittente tv rumena Digi ...Dall'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre, l'esercito israeliano ha riferito che sono stati lanciati quasi 7 mila razzi da Gaza, di cui circa 450 ricaduti in Striscia. Oltre 1.000 terroristi neutra ...