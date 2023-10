Israele al bivio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 21 ottobre 2023) Capisco il dolore degli israeliani, ma ora la reazione è andata oltre il “dente per dente”.deve essere uno Stato per due popoli.Sergio Valorivia email Gentile lettore, il problema è chenon vuole né uno Stato con due popoli né due Stati per due popoli. Se avesse voluto, avrebbe realizzato una delle due formule nei 56 anni di occupazione della Palestina. Invece neppure concede la cittadinanza ai palestinesi di Gaza e Cisgiordania, che vivono nella situazione giuridica e materiale di un popolo senza diritti, schiavo di un altro popolo, come accadeva a Sparta dove gli iloti, gli abitanti originari, erano schiavi degli spartiati. Chesia “l’unica democrazia del Medio Oriente” è solo uno slogan e vale solo per i cittadini di origine o religione ebraica, non per gli altri. Gli ebrei sono 8,5 milioni, i palestinesi 5 ...