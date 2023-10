Io | noi e Gaber | il trailer del docufilm dedicato al cantautore

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 21 ottobre 2023) Fuori ildi Io, noi e, ilalmilanese nel ventennale della sua scomparsa Nel ventennale della sua scomparsa, il genio libero diè pronto a rivivere sul grande schermo con ilIo, noi e, scritto e diretto da Riccardo Milani, che sarà presentato domenica 22 ottobre in proiezione speciale alla diciottesima Festa del Cinema di Roma. Io, noi esarà disponibile nelle sale cinematografiche il 6, 7 e 8 novembre. Le prevendite sono disponibili su ionoiealcinema.it. La sua storia personale in un ritratto intimo e appassionato Promosso dalla Fondazione, ilè prodotto da Atomic in coproduzione con RAI ...