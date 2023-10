Inzaghi | «Mkhitaryan seconda punta? Una situazione Non era facile»

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023)ritrova la vittoria dopo il Bologna, nello 0-3 di questo pomeriggio a Torino. Dall’Olimpico l’allenatore affida il suo giudizio a Inter TV. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simonepuò sorridere dopo Torino-Inter: «Solidità difensiva? È importantissima. Lo sapevamo, ne avevo parlato alla vigilia: i ragazzi si sono sacrificati, abbiamo rischiato su un colpo di testa nel primo tempo e molto altro. Abbiamo vinto una partita molto importante per il nostro prosieguo. Henrikhal posto di Lautaro Martinez si può rivedere? Assolutamente, è una. Adesso davanti siamo in emergenza e posso attuarla di partita in partita. Dopo la sosta il Torino non è semplicissimo, abbiamo trovato una squadra in salute e abbiamo tenuto molto bene. Sono soddisfatto della ...