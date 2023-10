Inzaghi | «I cambi li avevo pensati alla vigilia! Piaciuto Barella»

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023)ha vinto 0-3 in Torino-Inter, la partita che ha visto la sua squadra superare la negatività dal pari col Bologna. L’allenatore ha tenuto la consueta conferenza stampa nel post gara. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Torino-Inter. Quando Thuram è arrivato si era detto che gli serviva un mesetto, e all’inizio aveva delle difficoltà. Adesso sembra che sia in Italia da tre anni: era l’inizio che ci si aspettava? Inizialmente pensavo che ci mettesse più tempo, poi vedendo come si allenava dal 13 lugliosensazioni positive. È un ragazzo che vuole migliorarsi, cerca di capire in ogni allenamento e in ogni situazione. Non dimentichiamo che era un giocatore che giocava sull’esterno, l’anno scorso è la prima volta che ha giocato come punta. Sono soddisfatto di ...