Invelle | Simone Massi e i suoi innocenti al cospetto della Storia

(Di sabato 21 ottobre 2023) La nostra intervista a, regista di, bellissimo e autoriale film d'animazione presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e poi alla Festa di Roma del 2023. L'Italia non è un paese per animatori. Non lo è stato tradizionalmente, forse non lo è neanche ora al netto di qualche studio che riesce a imporsi e qualche artista che riesce a farsi notare. Ma forse i tempi sono maturi per poter cambiare la situazione e dar sempre maggior spazio a grandi animatori del nostro paese, permettendo loro di realizzare le opere che sentono nel modo che ritengono più congeniale. Uno di questi grandi autori è sicuramente, con una lunga esperienza nel campo dei cortometraggi animati e finalmente approdato alla forma più complessa e ambiziosa del lungometraggio. …

... ho cercato di recuperarlo." Un'attenzione al dialetto locale che non ha impedito aMassi di aggiungere voci importanti al cast vocale di. "Una scelta che in parte era già in ...

Ad Alice nella città è il giorno di “Invelle” di Simone Massi Agenzia askanews

Invelle, la nostra intervista al regista del film d'animazione Simone ... Movieplayer

"Devo fare una piccola premessa" ci dice Simone Massi quando gli chiediamo come nasce un progetto ambizioso come il suo Invelle, "io ero stanco del cortometraggio. Era un modo di espressione che ...A letto con Michel Gondry è un film di genere documentario del 2023, diretto da François Nemeta, con Michel Gondry. Durata 52 minuti. Distribuito da I Wonder Pictures. A letto con Michel Gondry, il ...