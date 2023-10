Inter Primavera-Sassuolo 2-0 al 45? | la sigilla Sarr

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023) L’chiude il primo tempo con il risultato di 2-0 contro ilalla ripresa della sosta Nazionali. Dopo un avvio in sordina, i nerazzurri passano in vantaggio grazie a un autogol e al raddoppio di. PRIMO TEMPO – L’chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 contro il. Al 19? si fa pericoloso anche ilcon Kumi che calcia su sponda di Russo ma la palla si spegne di poco al lato. Al 30? sempre l’vicina al vantaggio con un colpo di testa a botta sicura di Berenbruch: Scacchetti però si fa trovare presente e chiude con una bellissima parata. Al 34? finalmente il primo gol nerazzurro. Spunto di Quieto dalla sinistra, palla in mezzo con un cross teso e la deviazione di Cannavaro ...