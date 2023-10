Inter-Napoli Femminile 2-0 | il tabellino della partita della 5ª giornata di Serie A Femminile

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo ilvalida per la quintadi2023-2024. ANCHE CON FORTUNA –2-0, gara valida per la quintadi. Le nerazzurre vincono la seconda gara in campionato reagendo alla sconfitta di Roma e salendo a quota 10 punti in campionato. Match che si sblocca alla mezz’ora grazie al gran gol di Simonetti, che di controbalzo calcia mettendo alle spalle di Bacic. Nella ripresa, ...