Inter | Mkhitaryan verso il rinnovo di contratto | le ultime

(3 - 5 - 2) : Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu,, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi. Serie A Tim 2023/2024, nona giornata: il palinsesto e ...

Inter, rinnovo Mkhitaryan: per l'armeno pronto un biennale da 3,5 milioni a stagione TUTTO mercato WEB

Rinnovi, presto firma Mkhitaryan: cifre e dettagli. Lautaro “All’Inter sta bene, anzi di più” fcinter1908

Inter concentrata sul campo, ma Marotta monitora la situazione contratti: si avvicina il rinnovo di Mkhitaryan, l'offerta per l'armeno è sul piatto ...Missione sorpasso momentaneo in vetta per i nerazzurri, chiamati a sbancare lo stadio granata. Barella in panchina ...