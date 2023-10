Inter | Inzaghi | “Milan-Juventus? La guarderò con serenità per fortuna”

L'continua a faticare nella costruzione di azioni offensive edecide di inserire Frattesi, Dumfries e Carlos Augusto nel tentativo di scuotere la squadra. Proprio l'ingresso di Dumfries ...

Inter, Inzaghi: “Temevo questa gara, qui mai semplice. Il cambio di Barella…” fcinter1908

Non è un record d'inizio stagione ma quasi per l'Inter, che eguaglia due volte il suo passato (stagioni ... match dei rossoneri domenica contro la Juventus. Soddisfatto Simone Inzaghi che ha ..."Siamo stati bravi, temevo molto questa partita: abbiamo fatto un grande secondo tempo": il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, è soddisfatto dopo il 3-0 conquistato in trasferta contro il Toro che ...