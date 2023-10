Inter | entusiasmo dei tifosi va oltre San Siro! Un dato clamoroso

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023) L’di Inzaghi torna in campo dopo la sosta per le Nazionali affrontando il Torino di Juric allo stadio Olimpico. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, il pubblicoista predomina– L’di Simone Inzaghi torna in campo dopo lo stop per le Nazionali affrontando il Torino nel match valevole per la nona giornata di Serie A. L’del popolo nerazzurro, sempre al massimo quando Lautaro Martinez e compagni giocano in casa, si fa sentire anche in trasferta: allo stadio Olimpico Grande Torino, che si avvia verso il tutto esaurito, quasi la metà del pubblico è infatti di fede nerazzurra.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...