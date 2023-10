Inter | c'è solo un attaccante meglio di Lautaro

Stasera contro l'appuntamento importante per tutti. A partire da Milinkovic - Savic per ... Anche perché siamoall'inizio di stagione e c'è ancora tempo per rimettersi in carreggiata. ...

Inter a Torino per riprendersi la vetta Lega Seria A

Torino-Inter, numeri e curiosità Torino FC

L'Inter riprende con una vittoria. La squadra di Inzaghi batte il Torino nel match delle 18, per 3-0 in casa dei granata. Decidono le reti di Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu, che permettono ai ...L'Inter vince in casa del Torino grazie alle reti di Thuram, Calhanoglu e Lautaro Martinez: cronaca e tabellino del match ...