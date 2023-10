Intelligenza artificiale | Ascani incontra Microsoft | Amazon | Google e Meta

Leggi su lopinionista

(Di sabato 21 ottobre 2023) ROMA – Una delegazione del Comitato per la documentazione della Camera in visita a Seattle e San Francisco dal 23 a 26 ottobre. Composta dalla presidente del Comitato e vicepresidente della Camera, Anna, e dalle deputate Ilaria Cavo e Maria Rosaria Tassinari, la delegazione la mattina di lunedì 23 sarà in visita a Seattle presso gli studie nel pomeriggio presso, per una serie di incontri ad alto livello sulle potenzialità e gli sviluppi dell’nel settore della documentazione e delle tecnologie avanzate. Nella giornata di martedì 24 ottobre sono previste visite e incontri a Salesforce e a OpenAI all’Italian innovation and culture hub – Innovit, dove ci sarà un confronto con la rete degli scienziati e ricercatori della North America Foundation. Mercoledì ...