Intel Arc A770

Leggi su scartoff

(Di sabato 21 ottobre 2023) L’ si presenta come una solida alternativa nella fascia media del mercato delle schede grafiche. Una delle caratteristiche più notevoli di questa GPU è la presenza di un generoso quantitativo di 16 GB di VRAM, il che la rende ideale per le esigenze più esigenti in termini di grafica. Il design dell’ è sobrio e accattivante è un vero punto di forza, adattandosi con eleganza a qualsiasi sistema. Richiede un certo livello di impegno in termini di supporto continuo dei driver, il che potrebbe non essere adatto a tutti gli utenti. In termini di prestazioni, questa scheda si colloca sullo stesso livello dell’RTX 3060, offrendo un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Vediamo in questa recensione tutte le principali caratteristiche tecniche di queste schede video di. recensione Il panorama delle schede grafiche ha da tempo visto una dominanza consolidata da parte ...