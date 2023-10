Infortunio Palomino | si ferma il difensore dell’Atalanta Le condizioni

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Bruttoper ilJosé Luis. Ecco leattuali del numero 6 nerazzurro Tra i convocati in casa Atalanta si sottolinea l’assenza delJosé Luiscausanella sessione odierna d’allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia, alla vigilia della gara casalinga contro il Genoa. Per l’argentino si tratta di risentimento muscolare al flessore sinistro procurato oggi. Nei prossimi giorni verranno fatti nuovi esami strumentali per capire l’entità del danno, oltre ai tempi di recupero