Infermeria affollata in casa Arezzo Rientra Chiosa | Polvani e Iori ai box

(Di sabato 21 ottobre 2023) Castiglia in dubbio, Renzi out. Contro la Spal scelte obbligate in più di un reparto per il tecnico ...

Castiglia in dubbio, Renzi out. Contro la Spal scelte obbligate in più di un reparto per il tecnico ...

Infermeria affollata in casa Arezzo. Rientra Chiosa, Polvani e Iori ai ... Quotidiano Sportivo

Infermeria affollata dopo il ko di Siligardi. Una nuova tegola cade sul ... Quotidiano Sportivo

Sampdoria, dopo il ritorno in gruppo di Pedrola restano in 3 in infermeria: solo fisioterapia a Bogliasco per Stojanovic, Malagrida e Murru Un po' sfoltita, m ...La Spal è in grave difficoltà a causa di due infortuni gravi: Siligardi e Dalmonte. Entrambi i giocatori non saranno disponibili per almeno un mese e mezzo. Colucci dovrà quindi fare affidamento su ...