(Di sabato 21 ottobre 2023) Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Chi sbaglia paga, se titi porto via la patente. Se tisei un coglione e se poi tialsei doppiamente coglione e la patente non la vedi più. Non puoi giocare con la vita tua e degli altri". Lo ha detto Matteo, parlando al congresso della Lega toscana, a proposito delle nuove norme del codice della strada.

... per la campagna elettorale è arrivato anchea sostenere il piano di dimezzare la ... Glicon gli orsi sono però obiettivamente aumentati e chi vive nelle aree più isolate sta scontando ...

Incidenti: Salvini, ‘se ti droghi e ti metti al volante sei doppio cog….’ La Sicilia

Incidenti autobus a Mestre, Salvini: “Solo coincidenze”. Stop ai ... il Resto del Carlino

Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Chi sbaglia paga, se ti droghi ti porto via la patente. Se ti droghi sei un coglione e se poi ti metti al volante sei doppiamente coglione e la patente non la vedi più. Non ...Lo ha detto Matteo Salvini, al congresso toscano della Lega, parlando delle europee. “Così come il centrodestra vince in Italia, la proposta della Lega agli alleati è portiamo il centrodestra unito in ...