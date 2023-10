Incidente tra tre auto sull’Asse Mediano | agenti penitenziaria soccorrono donne e bambini

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutostradale con trecoinvolte nel Napoletanonei pressi dell’uscita Melito (direzione Aversa); determinante l’intervento di tre poliziotti penitenziari in servizio presso il Nucleo Operativo di Napoli Secondigliano, che, provenienti dal tribunale di Aversa, stavano rientrando con un mezzo di servizio per la scorta dei detenuti alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale. I tre poliziotti si sono immediatamente fermati, hanno soccorso le persone coinvolte, tra cuie bimbi, allertando le altre forze dell’ordine e regolando la viabilità. A dare notizia del fatto il sindacato Sappe (Sindacatonomo Polizia) attraverso una nota firmata da Tiziana Guacci, segretario regionale per la ...