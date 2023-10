Incendi Sicilia | oltre 150 persone evacuate nel messinese

(Di sabato 21 ottobre 2023) Sono circa 150 leprecauzionalmente la notte scorsa a causa degliche stanno devastando il, in. Interessate le zone di San Pier Niceto, Condró e Gioiosa Marea. Decine sono le case bruciate specialmente nei tetti in legno, infissi esterni e tettoie. Alcune bruciate anche all’interno. “Sono inintervenuti decine di squadre di volontari anto dalle province di Catania, Agrigento ed Enna, attivati e coordinati dai funzionari del dip di protezione civile che hanno collaborato con le squadre dei Vigili del fuoco presenti nella nottata e con i sindaci. La situazione, nel complessivo, è adesso sotto controllo e migliorano le condizioni meteo. Dalla mattinata stanno operando Canadair e Elicotteri della Forestale, pertanto ...

L'interaè stata martoriata da una serie diche si sono protratti per giorni, mettendo a dura prova le risorse dei vigili del fuoco e delle squadre di protezione civile. La macchia ...

Siamo ormai quasi a novembre, ma la stagione degli incendi non accenna a concludersi nel Sud Italia. Chi vive in Calabria e Sicilia deve ancora fare i conti con l’incubo dei roghi, che in questi ...Situazione incendi migliorata sabato mattina nel messinese, dopo una notte di lavoro per i vigili del fuoco. Sono 115 quelli impegnati nelle operazioni, 30 i ...