(Di sabato 21 ottobre 2023) Aldi, si pongono le basi per la prima Università della Nautica in Italia Il Governatore Bonaccini: “Stiamo investendo tanto, dal punto di vista della ricerca, della formazione e delle università”. Parte il progetto di un Ateneo specializzato, 21 ottobre 2023 – Presentata questa mattina la quarta edizione deldiin programma nel capoluogo emiliano romagnolo sino a domenica 29 ottobre. In esposizione oltre 100 imbarcazioni del segmento della media e piccola nautica, quella tra i 6 e 15 metri, che rappresentail 47% del segmento produttivo nazionale del mondo ...

E' statoa Cagliari dall'arcivescovo Giuseppe Baturi , il nuovo ambulatorio oculistico della Caritas diocesana a Villa Asquer, in viale Ciusa 91. Il nuovo servizio, che si aggiunge all'...

Inaugurato oggi il Salone Nautico Internazionale di Bologna sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

In val d'Ossola inaugurato il Museo del marmo rosa e granito Agenzia ANSA

La farmacia comunale di Valiano si presenta alla cittadinanza in una veste completamente rinnovata e potenziata, con nuovi spazi maggiormente fruibili per i cittadini, nuovi servizi e nuove ...C’era anche Fedez sabato all’inaugurazione dei nuovi spazi del Centro Tog di via Livigno1: un polo integrato e all'avanguardia tecnologica per offrire le migliori cure specialistiche a bambini e ...