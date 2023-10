Apriamo la nostra rubrica con il galoppo internazionale e con le notizie che fanno bene a questo sport che da molti è definito spettacolo... In Europa L'imbattuto(Ire) - official rating 128 - ha migliorato la sua valutazione vincendo il Qatar Prix de l'Arc de Triomphe (G1) ed è ora il secondo cavallo più quotato al mondo, insieme a Mostahdaf (Ire) [...

Ace Steel lavorerà come producer a Bound For Glory The Shield Of Wrestling

IMPACT: Ace Steel sarà a Bound For Glory, per lui tryout come producer Zona Wrestling

The following matches will take place at tonight’s Impact Wrestling Bound for Glory pay-per-view event from Cicero Stadium in Chicago: ...Impact Wrestling will be using the polarizing Ace Steel tonight for its biggest event of the year, Bound for Glory, which airs live on pay-per-view. Steel had been working for AEW, but things went ...