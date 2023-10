...dei passeggeri sono costate care a un comandante della compagnia britannica EasyJet che è stato licenziato per non aver seguito le corrette procedure di atterraggio neldecollato da- ...

Il volo Milano-Olbia atterra senza rispettare le regole di sicurezza: la compagnia licenzia il comandante Corriere della Sera

Il volo solo Business (a 4 mila euro) da Milano alle Maldive Corriere della Sera

L'uomo voleva appropriarsi del bancomat della vittima ed avrebbe tentato di prendere un volo da Malpensa, senza riuscirci perchè non aveva denaro sufficiente per pagare il biglietto (Foto dal web) ...Un comandante della EasjYet è stato licenziato dalla compagnia britannica per non aver osservato le corrette procedure di sicurezza durante la fase di atterraggio: ecco cosa ha deciso la Cassazione ...