Il vicino le diede fuoco per futili motivi | 48enne morta dopo lunga agonia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’questa mattinaoltre un mese di, a causa delle complicazioni generate dalle ustioni riportate, la donna cui il 5 settembre scorso a Quarto, nel Napoletano, fu datoda unal termine di una lite condominiale per. La vittima è Antonella Iaccarino, 48 anni. La salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami autoptici. Al centro della contesa un lenzuolo steso dalla donna e che a detta del 53 enne Francesco Riccio, già noto alle forze dell’ordine, ne ostruiva l’accesso al suo box. Di qui la reazione sfociata in una lite e il tragico epilogo con la donna cosparsa di liquido infiammabile e poi data alle fiamme con un accendino. L”aggressore fu arrestato dai ...