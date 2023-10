Il vertice del Cairo può davvero aiutare a ottenere la pace? L' analisi del TG La7

Voto favorevole unanime dei presenti, l'assessore Antonio Marra (sindaco uscenteComune, alper due mandati e capataz della politica locale), dell'assessore Enzo Marra (con le deleghe ...

Pressing per la pace, Meloni vola al vertice del Cairo: grande assente l’America La Stampa

Vertice del Cairo, Al Sisi riunisce paesi arabi e leader europei Il Fatto Quotidiano

ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via oggi il vertice per la pace del Cairo, convocato dal presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi, per discutere della crisi in corso a Gaza scoppiata il 7 ottobre, ...Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it.