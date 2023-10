Il Valico di Rafah ha aperto e richiuso subito | “Solo 20 camion di aiuti sono entrati a Gaza”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) I primiumanitari cominciano a entrare a due settimane dal sanguinoso attacco di Hamas a Israele. La conferma è arrivata da una fonte della sicurezza e un responsabile della Mezzaluna rossa egiziana. A, 2,4 milioni di persone – metà dei quali bambini-allo stremo, da giorni a corto di acqua, elettricità e carburante.L’ambasciata Usa in Israele mette in guardia sulla situazione “potenzialmente caotica e disordinata su entrambi i lati del”.Ildi, fra Egitto e Striscia diè stato, dopo il passaggio di soli 20con, rende noto Cnn, citando un suo stringher sul lato egiziano del confine. Ieri, in attesa di passare, c’erano più di 50 ...