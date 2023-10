Il Superbonus in Abruzzo | la Critica Accorata degli Imprenditori Edili

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 21 ottobre 2023) L'Aquila - A due giorni dall'emanazione della nuova legge regionale volta a sbloccare i cantieri relativi al, l'associazione, ANCE, non risparmia critiche e scetticismo riguardo a questa iniziativa. Secondo ANCE, ilsi configura più come una "super presa in giro" che come un concreto sostegno alle imprese del settore. Antonio D'Intino, il presidente regionale di ANCE, ha espresso le preoccupazioni del settore edile sottolineando che la legge regionale "Disposizioni a sostegnointerventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimoniozio sul territorio regionale," recentemente approvata dal Consiglio regionale, non sembra essere sufficiente ...