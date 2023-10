Il suono della montagna

Leggi su gqitalia

(Di sabato 21 ottobre 2023) «Laè ferma solo per chi la guarda in foto, se la conosci sai che non lo è mai, soprattutto un ghiacciaio». Lo scrittore Enrico Brizzi parla così mentre, tornante dopo tornante, ci avviciniamo a Passo Fedaia, punto di partenza per l’ascesa alla Marmolada. Proprio il suo ghiacciaio è stato al centro delle cronache per una valanga che, il 3 luglio 2022, è costata la vita a 11 persone sulla via normale per la salita a Punta Penia. Una ferita che è ancora visibile e che possiamo osservare da valle mentre ci avviciniamo alla nostra meta, come una cicatrice che non si riargina e che ci racconta come lo stesso ghiacciaio rappresenti la dodicesima vittima di quella tragedia. Nell'estate 2023, in Italia, si è superato il record europeo dello zero termico portando anche la Marmolada, lapiù alta delle Dolomiti, a toccare picchi di 14,3°C, la ...