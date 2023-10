Il sindacato delle toghe | “Sul caso Apostolico creata una campagna di denigrazione Ma i giudici evitino di apparire di parte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Suldella giudice di Catania Iolandaè stata messa in atto una “di” e una “caccia al magistrato“. Ma il giudice, comunque, deve evitare di “all’esterno come soggetti di“. È una posizione lucida quella assunta dall’Associazione nazionale magistrati, che oggi ha riunito il comitato direttivo centrale. Se da unail presidente Giuseppe Santalucia è tornato a difendere la giudice di Catania, che ha considerato illegittimo il decreto migranti del governo, dall’altra il segretario Salvatore Casciaro ha ricordato che l’imparzialità della decisione del magistrato va tutelata “evitando diall’esterno come soggetti di”: un evidente riferimento alle proteste dell’estate del ...