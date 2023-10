Il rito collettivo del rugby visto da Saint-Denis

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 21 ottobre 2023) Parigi. Il sole del primo pomeriggio illumina la facciata sghemba della Basilica di, allunga sulla piazza antistante l’ombra della torre campanaria ben al di là della recinzione che delimita il cantiere dei lavori di restauro al portale del Martirio e a quello del Giudizio. L’unico non chiuso dalle reti a trame fisse che non permettono la vista, è quello di destra, quello della Comunione. C’è comunione anche nel piazzale, ma c’entra poco o niente con quella cattolica, nulla con quella che ci si aspetta dentro e fuori una basilica che è simbolo della cristianità francese e, per secoli, è stato anche simbolo del potere della monarchia. Non Dio, né san Dionigi, né tantomeno i re di Francia si celebrano in comunione all’esterno. Il simbolo unificatore è un pallone ovale, per il quale, attorno al quale, si radunano ben poco silenziosamente gente ...